Ranieri fuori controllo dopo Atalanta-Roma, è una furia contro Marelli: “Come fai a dire che non c’è?”

Dopo Napoli e Inter, l’Atalanta è la terza squadra a qualificarsi matematicamente per la prossima Champions League. I bergamaschi raggiungono l’obiettivo con due giornate d’anticipo grazie alla vittoria del Gewiss Stadium per 2-1 sulla Roma, che si ferma dopo 19 risultati utili consecutivi, nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Chiuso il primo tempo in parità con i gol di Lookman al nono minuto di gioco per i padroni di casa e di Cristante al 32esimo per gli ospiti, a risultare decisiva è la rete di Sulemana al 76esimo. In classifica la Dea è terza con 71 punti, 7 in più di Juventus e Lazio e 8 in più dei giallorossi, che ora inseguono nella lotta per il quarto posto. Al termine della partita, un furibondo Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn sfogandosi sul rigore prima assegnato, poi revocato alla sua squadra dopo un contatto tra Pasalic e Manu Koné.

Il tecnico giallorosso, nel corso dell’intervista post-match, si è lamentato a proposito della decisione dell’arbitro Sozza di revocare il penalty dopo l’on field review: “Volevo chiedervi del rigore. Ci hanno sempre detto che il Var interviene solo quando c’è un evidente errore. Si vede che Pasalic si pianta e tocca il ginocchio del mio giocatore. O ci spiegano come dobbiamo attenerci, o non si può fare una volta sì e una no. Il Var non doveva intervenire! – ha esclamato Ranieri – L’arbitro ha dato il rigore, e rigore doveva rimanere! Accettiamo le regole, ma non va bene che non ci sia linearità. Sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere: ‘Perché sei intervenuto?’ L’arbitro ha dato il rigore. Si vede chiaramente che Pasalic tocca il ginocchio di Koné”.

A quel punto l’allenatore giallorosso si è posto una domanda: “Può il Var intervenire sui falli bassi? Accettiamo tutto, ma vogliamo capire, per giustizia sportiva, perché è intervenuto il Var”. Ranieri ha quindi atteso le parole commentatore arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che ha spiegato il motivo dell’on field review: la mancanza di un reale contatto. Una tesi che ha infastidito non poco il tecnico: “Ma come fa a dire di no? Non c’è contatto, va bene. Come fa a dire che non c’è? Lo stiamo vedendo tutti”, ha sostenuto Ranieri prima di abbandonare l’intervista evidentemente spazientito.