Finale di Champions, l’annuncio di Sala: “Per Inter-Psg pensiamo di mettere un maxischermo a San Siro”

La volontà è di replicare quanto fatto in occasione della partita con il Manchester City nel 2023

“Per quanto riguarda la finale della Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio prossimo tra Paris Saint-Germain e Inter, stiamo discutendo con i nerazzurri, anche attraverso la prefettura”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Rtl 102.5, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che il comune si sta muovendo per organizzare un evento in cui i tifosi nerazzurri possano assistere all’attesissimo big match di fine mese.

“Non è ancora una notizia ufficiale, ma è un’intenzione chiara è quella di mettere un maxischermo a San Siro e garantire che decina di migliaia di persone possano vedere la partita, in una situazione più tranquilla dal punto di vista della sicurezza“, ha dichiarato Sala. La volontà è quella di replicare quanto fatto nel giugno del 2023, quando i nerazzurri sfidarono il Manchester City di Pep Guardiola a Istanbul e al Meazza migliaia di tifosi rimasti a Milano poterono guardare il match tutti assieme.

Due anni fa venne installato un maxischermo dalle dimensioni di circa 400 metri quadrati in corrispondenza del primo anello arancio. I tifosi giunti a San Siro si sistemarono nei settori verde, rosso, blu e sul prato dopo aver pagato un biglietto del costo tra i 10 e i 20€, a seconda della posizione scelta. Certo, quella volta i nerazzurri non festeggiarono, ma il sindaco Sala sembrerebbe non temere alcuna scaramanzia.