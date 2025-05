Djokovic dice addio Murray dopo appena 6 mesi: “La nostra amicizia è diventata più profonda”

Dopo solo 6 mesi, termina la collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray. “Grazie coach Andy per il duro lavoro, il divertimento, il sostegno in campo e fuori. La nostra amicizia è diventata più profonda“, ha fatto sapere il tennista serbo su Instagram. La prossima settimana sarà in campo per il Ginevra Open grazie a una wild card, prima di volare a Parigi per l’atteso Roland Garros. “Grazie, Novak, per questa incredibile opportunità di lavorare insieme e al suo team per il duro lavoro degli ultimi 6 mesi. Auguro a Novak il meglio per il resto della stagione”, ha aggiunto lo scozzese.

Djokovic, assente agli Internazionali d’Italia 2025, continua a inseguire il titolo numero 100 nel circuito Atp. Finalista a Miami e semifinalista all’Australian Open, nel 2025 ha incassato per ben due volte una serie di tre sconfitte consecutive. Prima di quest’anno non gli era mai successo di perdere tre match di fila dal 2018. “È un po’ una nuova realtà per me, devo ammetterlo,” aveva detto Djokovic al termine della sua avventura a Madrid. “Sto cercando di vincere una o due partite, senza davvero pensare di arrivare lontano nel torneo. È una sensazione completamente diversa rispetto a quanto ho provato in oltre 20 anni di carriera. Dal punto di vista mentale per me è una sfida”, ha ammesso il serbo.