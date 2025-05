Referendum, Magi attacca La Russa: “Inqualificabile. Si comporta da ultima carica dello Stato, non da seconda”

“La Russa? Inqualificabile. Non ha rispetto nemmeno per il ruolo che ricopre, tra l’altro in maniera immeritata. Si è comportato da ultima carica dello Stato, non da seconda”. Lo ha dichiarato Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del referendum, parlando davanti a Montecitorio in riferimento alle parole del presidente del Senato sul non voto. “Penso sia una vicenda incommentabile – ha aggiunto –. L’unica risposta possibile deve essere una grande partecipazione, una grande mobilitazione, per arrivare al quorum e sommergerli con i voti”.