“Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma la società fermò tutto”: il retroscena di Boban

L'ex calciatore croato: "Era tutto definito, ma il club disse di no. Mi chiesi cosa stesse succedendo". E sull'addio di Maldini: "Una pagina vergognosa, non avrebbe nemmeno approvato la cessione di Tonali"

Zvonimir Boban non ha certo usato giri di parole nel parlare del Milan, esprimendo opinioni forti e critiche dirette verso il suo ex club. Secondo l’ex dirigente e bandiera rossonera, la squadra manca di coesione e di una chiara identità tattica: “Non è una vera squadra, manca una logica nel gioco”, ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube Hello Milan. Durante la chiacchierata, Boban ha svelato alcuni retroscena di mercato risalenti al periodo in cui lavorava per il club. Ha raccontato, infatti, di aver definito in prima persona due trattative importanti, mai però portate a termine per la mancanza di approvazione da parte della dirigenza: Dani Olmo e Dominik Szoboszlai.

“Ero andato io stesso per chiudere l’affare con Dani Olmo, era tutto praticamente fatto. Mancava solo un piccolo rilancio, ma si trattava di un’operazione da 18 milioni più 2 di bonus. Era gennaio 2020 e il Milan decise di non concludere”, ha spiegato Boban. “Anche Szoboszlai era a un passo: 20 milioni per la clausola col Salisburgo. Tutto definito anche lì, ma il club ha detto no. Mi sono chiesto: ‘Ma cosa sta succedendo?’”.

Boban ha parlato anche dell’addio di Paolo Maldini alla società, definendo quanto accaduto come “una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa”. A detta dell’ex centrocampista croato, Maldini avrebbe fatto il possibile per evitare la partenza di Sandro Tonali, poi ceduto al Newcastle per una cifra molto alta. “Paolo non l’avrebbe mai lasciato andare. Siamo davanti a circa 70 milioni, tanti soldi, ma che il Milan non avrebbe mai dovuto incassare perché Tonali non doveva andare via da Milano. Il ragazzo è milanista“.

Infine, Boban ha espresso un parere anche sulla stagione in corso, sottolineando le nette differenze tra Milan e Inter: “Sul piano di come creare una squadra che funzioni bene, le due società sono lontane. L’Inter è una squadra vera”, ha chiosato il croato.