Soccorre un uomo dopo un malore: questo inizia a perseguitarlo con l’accusa di averlo reso omosessuale

Un imprenditore è stato accusato da un uomo di averlo reso omosessuale attraverso una trasfusione di sangue ed è ora da mesi vittima, insieme alla moglie, di persecuzione e violenza fisico-verbale. I fatti sono avvenuti a Cassino, in provincia di Frosinone, dopo che l’imprenditore ha soccorso l’uomo durante una partita di calcio: in quella circostanza, colui che oggi lo perseguita ha accusato un malore e l’imprenditore, giunto in soccorso, si è offerto di portarlo in ospedale. A quel punto i medici hanno ricoverato il paziente sottoponendolo a un trasfusione di sangue, dimettendolo poco dopo. Da quel giorno, secondo quanto riporta Fanpage, l’uomo accusa l’imprenditore di avergli fatto iniettare del “sangue infetto” che lo avrebbe reso omosessuale.

Poi è passato ai fatti: l’uomo, secondo le accuse, ha iniziato a minacciare verbalmente l’imprenditore, cagionando danni materiali alla sua proprietà e arrivando, nell’ultimo episodio di alcuni giorni fa, allo scontro fisico in pieno centro cittadino. Contro l’uomo ci sono ormai otto denunce ma nessun ordine restrittivo.