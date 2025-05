MotoGp, a Le Mans si riparte da Marquez: primo posto e record nelle pre-qualifiche. Aprilia torna in top ten

Prima posizione e record della pista per Marc Marquez nelle seconde prove libere del MotoGp di Francia, a Le Mans, che hanno deciso l’accesso diretto alle Q2 di sabato. L’otto volte campione del mondo conferma il primo posto già ottenuto nelle prime prove con il tempo record di 1:29.855 (ritoccata di 64 millesimi la pole di Jorge Martin dello scorso anno). Dietro di lui, dopo il podio spagnolo di Jerez, conferma per la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.177) e ennesimo terzo posto per Francesco Bagnaia (+0.184).

Quattro marchi su cinque centrano la top ten: quarta piazza per il rookie Fermin Aldeguer sulla Ducati del team Gresini davanti al compagno di squadra e leader del mondiale Alex Marquez. Dietro di loro si piazzano Jack Miller (Pramac Yamaha), Pedro Acosta (Ktm), Maverick Vinales (Ktm Tech 3), Franco Morbidelli (Ducati Vr46). Per la prima volta in stagione anche una Aprilia centra la top ten: decima posizione per Marco Bezzecchi, anche se a 7 decimi abbondanti dalla vetta. Fuori dai dieci tutti i piloti Honda, con Zarco e Marini 11° e 12°, favoriti per l’accesso in Q2.

Appuntamento con le qualifiche sabato alle 10.50. Poi alle 15 la gara Sprint. Domenica alle 14 la gara

La classifica completa delle pre-qualifiche: