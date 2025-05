Robert Francis Prevost, il nuovo Papa si affaccia dalla Loggia: commosso davanti alla folla di fedeli – Video

Il nuovo pontefice, Robert Francis Prevost, scelto dalla maggioranza dei 133 cardinali chiamati a votare durante il conclave, si è affacciato per la prima volta dalla Loggia delle Benedizioni. Il papa, che ha scelto il nome di Leone XIV, è apparso visibilmente commosso davanti alla folla di fedeli accorsi in Piazza San Pietro per l’elezione del nuovo capo della Chiesa.