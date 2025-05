Notte horror a Parigi per il Psg in finale di Champions: auto sulla folla, risse e incendi. Un bambino è in pericolo di vita, 44 arresti

Le scene di festa hanno presto lasciato spazio a una notte horror: a Parigi la gioia per il Psg in finale di Champions League si è trasformata in un incubo. Risse, incendi e negozi distrutti: è successo di tutto. La procura della capitale francese ha riferito questa mattina che 44 persone fermate durante i festeggiamenti sono ancora in custodia cautelare. L’episodio più grave in Rue Christophe-Colomb, vicino agli Champs-Élysées: una berlina nera si è schiantata sulla folla di tifosi che festeggiavano la vittoria contro l’Arsenal. Diverse persone sono rimaste ferite, tre in modo grave. Uno di loro è un bambino: è stato trasportato in ospedale con ferite potenzialmente letali ed è ricoverato in pericolo di vita.

L’incidente ha scatenato il finimondo. Decine di tifosi hanno inseguito l’auto e poi hanno dato fuoco al veicolo. Ancora non è noto perché la berlina abbia investito i tifosi, né che fine abbiano fatto il conducente e i passeggeri. La Procura a Le Parisien ha spiegato che sono in corso “numerose indagini“. Un’inchiesta riguarda l’episodio dell’investimento. Ma ci sono altri episodi che dovranno essere spiegati. Nel corso della notte infatti la situazione è degenerata: ci sono stati risse e scontri con la polizia, che ha dovuto usare gas lacrimogeni. Diversi negozi sono stati distrutti e sono scoppiati altri incendi che hanno coinvolto le auto parcheggiate per strada.