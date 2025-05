Il messaggio di Mattarella al nuovo Papa Leone XIV. Meloni: “Un potente richiamo alla pace”

“In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. Quella pace che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell’umanità intera“. È quanto si legge nel messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato a Leone XIV.

“La prego di voler accogliere le più vive felicitazioni dell’Assemblea del Senato della Repubblica e mie personali. Sono certo che il suo Alto Magistero potrà guidare ed ispirare non solo le comunità cristiane ovunque nel mondo, ma tutti i popoli e le Nazioni secondo principi di pace, speranza e solidarietà, ancor più necessarie nel difficile momento che l’umanità sta attraversando. Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione”, è scritto nel telegramma che il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inviato a Papa Leone XIV.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni affida la sua prima dichiarazione sul nuovo Papa a X: “Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l’inizio del suo pontificato. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un’eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l’Italia guarda con rispetto e speranza”.

“In piazza San Pietro, emozionato e commosso. Pace disarmata e disarmante ha invocato il Santo Padre, benedicendo centinaia di migliaia di fedeli. Buona missione Papa Leone XIV!”, scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. “Ringraziamo Dio per aver dato un nuovo Vescovo a Roma e una nuova guida alla Chiesa Cattolica. Pregherò per lui, vicario di Cristo e successore di Pietro”, dichiara il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il nuovo Papa “Sarà un riferimento prezioso anche per tutte le donne e gli uomini della grande famiglia della Difesa, impegnati quotidianamente nella loro missione a tutela della Pace”.

“Congratulazioni al nuovo Papa Leone XIV, che ha scelto come prime parole quelle della speranza di pace per i popoli di tutto il mondo, il ringraziamento a Papa Francesco e insieme l’invito accorato a costruire ponti attraverso il dialogo e l’incontro. Ce ne sarà grande necessità. Gli facciamo i migliori auguri per l’importante responsabilità che gli è stata affidata”, afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Queste le prime parole, chiare, coraggiose di Papa Leone XIV. Irrompono con grande forza nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel linguaggio del nostro tempo dominato sempre più da tristi parole: armi, guerra, morte“, sono invece le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Roma saluta con affetto e commozione il suo Vescovo e nuovo Papa Leone XIV. La città è pronta a proseguire il Giubileo con rinnovato slancio e spirito d’accoglienza, nel solco del messaggio di speranza e solidarietà che ha caratterizzato l’impegno di Papa Francesco”, scrive su X il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presente a Piazza San Pietro.