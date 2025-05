Gaza, la rabbia di Patuanelli al Senato: “Aiuti umanitari bloccati, il silenzio del governo è agghiacciante”

“Ci sono 52.600 morti nella Striscia di Gaza (61.700 contando i dispersi sotto le macerie) di cui 15mila sono bambini. Altri 20mila sono rimasti orfani. Altri mille palestinesi – inclusi 200 bambini – sono stati uccisi in Cisgiordania. Un milione e 900mila persone – ovvero circa il 90 per cento della popolazione – nella Striscia di Gaza sono state sfollate durante la guerra. L’87% degli edifici scolastici e l’84% dei centri sanitari sono stati danneggiati o distrutti dai bombardamenti e dai cannoneggiamenti d’Israele. Continua il blocco israeliano degli aiuti umanitari, ed è agghiacciante il silenzio del governo su questo. Il 7 ottobre del 2023 è la data peggiore della storia moderna di quell’area. Hamas è un’organizzazione terroristica, ma oggi il governo di Netanyahu sta portando il Paese in scia a quell’organizzazione terroristica“. Così in apertura della seduta in Senato il capogruppo M5S, Stefano Patuanelli.

“Chiediamo che vengano imposte sanzioni diplomatiche, economiche e finanziarie a Israele, che si smetta di cedere armamenti. Chiediamo che venga riconosciuto lo stato di Palestina e che il governo italiano venga a discutere di tutto questo nelle aule del Parlamento”, conclude Patuanelli.