Castelfranco Veneto, lite fuori da una discoteca: 20enne muore accoltellato, un altro giovane è in pericolo di vita

Un ragazzo di 20 anni è deceduto e un 22enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto questa mattina, domenica 4 maggio, intorno alle ore 4, nei pressi della discoteca “Baita a Lago” a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe scaturito da una lite tra coetanei.

Il 20enne, residente in provincia di Padova, è stato trasportato all’ospedale di Castelfranco dove è morto poco dopo a causa delle ferite. Il 22enne, residente in provincia di Treviso, è ricoverato ed è considerato in pericolo di vita. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini. Due coetanei sono stati accompagnati in caserma per accertamenti. Sono in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità.