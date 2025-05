Brindisi, si ribaltano con la Porsche presa a noleggio e finiscono contro un albero: morti il giovane alla guida e due ragazze

Il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare. Le vittime sono un 22enne e due ragazze 21enni, tutti residenti a Torchiarolo

Sono sette le vittime di incidenti stradali nel sabato del ponte del primo maggio. In serata tre ragazzi sono morti nel Brindisino: percorrendo la strada che collega Torchiarolo a Lendinuso, per cause ancora da chiarire il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro un albero. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Le vittime sono un 22enne e due ragazze 21enni, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle ragazze era originaria dell’Ucraina. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto, sanitari del 118, Vigili del fuoco e Polizia locale. Giunto sul luogo dell’incidente anche il pm della Procura di Brindisi. “È una tragedia, la comunità è sconvolta”, ha detto a LaPresse il sindaco Elio Ciccarese

Altre due vittime, nel pomeriggio sull’A1 nel Frusinate, un uomo di 40 anni e suo figlio di 8 anni. Tutta la famiglia, di origini Nigeriana, tornava da Vicenza, dove aveva trovato una nuova casa. Gravi anche la madre e la figlia di 5 anni. La sesta vittima nel Bellunese in uno scontro fra tre veicoli e una moto. E poi ancora nel Frusinate un anziano è morto in uno scontro frontale.