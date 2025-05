Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo

“L’amministrazione comunale di Pennapiedimonte comunica che, dopo quasi 70 ore dall’avvio delle ricerche e oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi dei due vigili del del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, si sono appena concluse le operazioni di recupero delle loro salme che verranno ora trasferite all’obitorio dell’Ospedale Civile di Chieti”. A renderlo noto, la sindaca Rosalina Di Giorgio in un post sulla pagina Facebook del Comune abruzzese.

Nella serata dello scorso 1 maggio erano stati individuati dai soccorritori i corpi dei due vigili del Fuoco scivolati in una forra del fiume Avello nel corso di un’escursione in località Balzolo. Il recupero delle loro salme era stato però particolarmente difficoltoso. Oltre al Soccorso alpino, era stato attivato anche l’intervento di un gruppo operativo dei vigili del fuoco specializzato in tecniche di soccorso di derivazione alpinistica, proveniente dal Veneto. Le condizioni di criticità erano dovute all’aumento della portata d’acqua nella forra per effetto dello scioglimento delle nevi sulla Maiella.

Nella giornata di ieri, 2 maggio, dopo l’individuazione dei due corpi le squadre forre del Soccorso Alpino e Speleologico hanno proceduto alla traslazione su speciali barelle da canyoning per il successivo trasporto a valle. L’innalzamento del livello dell’acqua ha portato all’interruzione delle operazioni, dopo aver assicurato in una zona fuori dal flusso dell’acqua le due barelle. Oggi però, l’ennesimo tentativo è andato a buon fine.