Abruzzo, dispersi due vigili del fuoco durante un’escursione: ricerche in corso

Sono in corso a Pennapiedimonte (Chieti) le ricerche di due dei quattro Vigili del Fuoco del comando di Chieti. Risultano dispersi dalla sera del 30 aprile quando, alle 19.35 circa, la sala operativa è stata attivata per un intervento di soccorso finalizzato al recupero di quattro dispersi durante un’escursione in località Balzolo.

Due di loro sono stati soccorsi dal personale del 118 e non corrono pericolo di vita, mentre gli altri due, scivolati in una forra, sono ancora ricercati da parte di squadre specializzate per interventi in ambienti impervi.