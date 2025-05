Manolo ‘El del Bombo’ è morto a 76 anni: la Spagna piange il suo tifoso più iconico

Seguiva la nazionale spagnola dai Mondiali del 1982. Il comunicato: "Sappiamo che continuerà a far risuonare i nostri cuori. Riposa in pace, Manolo"

Manolo ‘El del Bombo‘, il tifoso più noto della Nazionale spagnola, è morto giovedì 1 maggio all’età di 76 anni nella città di Vila-Real dopo aver trascorso diversi giorni in ospedale a causa di problemi respiratori.

L’ultima apparizione pubblica di Manolo ‘El del Bombo’ è stata allo stadio Mestalla, nella partita che la Nazionale spagnola ha giocato contro l’Olanda alla fine dello scorso marzo. L’iconico tifoso ha iniziato a seguire La Roja nella Coppa del Mondo del 1982, di cui la Spagna è stata paese ospitante. Da allora, ‘El del Bombo’ – che significa letteralmente “quello del tamburo – ha tifato per la nazionale in 10 edizioni dei Mondiali: Spagna ’82, Messico ’86, Italia ’90, Stati Uniti ’94, Francia ’98, Corea e Giappone 2002, Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018. L’uomo ha anche fatto il tifo per la Spagna in 8 Campionati Europei. Inoltre, Manolo ‘El del Bombo’ generalmente non si perdeva nemmeno le partite amichevoli della Nazionale spagnola. Sugli spalti indossava sempre la maglietta rossa della Nazionale con il numero 12, un basco, un fazzolettone aragonese (il cachirulo) e appunto un grande tamburo, il “bombo de Espana”.

Dopo che la triste notizia è stata resa nota, La Roja ha espresso sui suoi canali ufficiali le condoglianze alla famiglia e agli amici del mitico tifoso: “Uno dei nostri seguaci più fedeli, che ci ha sempre accompagnato nella buona e nella cattiva sorte, è venuto a mancare. Sappiamo che continuerà a far risuonare i nostri cuori. Riposa in pace, Manolo. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha scritto la Nazionale spagnola in una nota.