Swiatek umiliata da Gauff al Wta di Madrid: la numero 2 al mondo scoppia in lacrime dopo l’eliminazione

Seduta in panchina con un asciugamano sul volto, nel difficile tentativo di trattenere le lacrime. Questa è l’immagine simbolo del match che ha visto Iga Swiatek essere eliminata dal Wta di Madrid per mano di Coco Gauff. La polacca è stata strapazzata dall’americana con il pesantissimo punteggio di 6-1, 6-1 in un’ora e 6 minuti di gioco. Per la numero 2 al mondo, è la peggior sconfitta sulla terra rossa dal 2019: Swiatek aveva 18 anni quando perse 6-1, 6-0 con Simona Halep. D’altro canto, grandissima vittoria per Gauff che sfiderà sabato 3 maggio la numero 1 del ranking Sabalenka nella finalissima del torneo.

A metà del secondo set, la polacca ha vinto un solo game, perdendone nove. È in quel momento che la numero 2 del mondo si è resa conto che il match si stava trasformando in incubo. Un risultato che tante volte proprio Swiatek ha rifilato alle avversarie, ma questa volte ha provato sulla sua pelle quella sensazione di profonda sconfitta. “Non sono riuscita ad alzare il mio livello. Coco ha giocato bene, ma penso che sia stata colpa mia il fatto di non essermi mossa bene, non ero pronta a giocare i colpi con pesantezza e con quel tipo di gioco è stato piuttosto brutto. – ha dichiarato la polacca al termine dell’incontro – Il mio tennis è stato discontinuo per la maggior parte del torneo. Quindi non ero sicura di quali armi avessi a disposizione, ma sì, di sicuro non avevo nemmeno un piano B perché oggi non funzionava niente“. La delusione sul suo volto era immensa, ma un tentativo per tirarle su il morale l’ha fatto Casper Ruud: “Hey Iga, su la testa! Come milioni di altre persone amo guardarti giocare. Oggi non è stata la tua giornata, ma sei fonte di ispirazione per molti e tornerai più forte che mai”, ha scritto il norvegese su X.