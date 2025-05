Filippo Morello morto a 22 anni: il piloto di motocross investito durante una gara in provincia di Gorizia

Nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane Filippo Morello non c'è stato niente da fare

Filippo Morello, pilota di motocross 22enne di Orsago (Treviso) è morto ieri pomeriggio, 1 maggio, durante una gara del campionato regionale che si stava svolgendo sulla pista di Versa a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Il giovane, dopo essere caduto, è stato travolto dalle moto di altri piloti che non sono riusciti a evitarlo. Alla gara, che è stata immediatamente interrotta, stavano assistendo anche i genitori del giovane. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo la ricostruzione del fatale incidente, il pilota affrontando un salto avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra e venendo poi travolto da alcune moto in gara, che non sarebbero riuscite a evitarlo. Morello era tesserato del motoclub Polcenigo (Pordenone). Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani.

Il presidente del motoclub Polcenigo, Giorgio Zuzzi, ha espresso profondo dolore per la morte del pilota. “Un ragazzo splendido, sempre disponibile ad aiutare il motoclub, è una perdita gravissima. Erano già alcuni anni che era tesserato con noi e aveva sempre dimostrato grande passione e dedizione per lo sport”.

Un messaggio di cordoglio è giunto anche anche da parte di Andrea Marcon, presidente del comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Coni: “A nome di tutto lo sport del Friuli Venezia Giulia desidero rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Filippo Morello, vittima di un incidente durante la gara di motocross che si svolgeva a Versa di Romans d’Isonzo. Una tragedia enorme che lascia senza parole. Agli amici della Federazione motociclistica del Fvg, al presidente Paride Del Pup ed al moto club Polcenigo la vicinanza di tutti gli sportivi della regione”.