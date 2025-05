“Sembra una gomma da cancellare”. Il nuovo look della Ferrari per il Gp di Miami scatena i commenti social

Le novità non sempre vengono accolte con entusiasmo, soprattutto quando i risultati sportivi non sono all’altezza. È quanto sta accadendo in queste ore con la nuova livrea della Ferrari che vestirà le monoposto di Hamilton e Leclerc al Gran Premio di Miami, al centro di diverse di critiche e polemiche sui social. Il design, caratterizzato da vistosi inserti bianchi e blu elettrico sul cofano motore della SF-25, non è stato ben accolto da una parte del tifo ferrarista, in particolare dai più tradizionalisti. A peggiorare la reazione del pubblico ha contribuito anche l’inizio di stagione difficile della scuderia di Maranello che ha amplificato commenti sarcastici e critiche in rete.

Come nel 2024, la Ferrari si presenta a Miami con una veste grafica ad hoc. Tuttavia, le novità si fermano al lato estetico: per la prima tappa americana del campionato non sono previsti aggiornamenti tecnici significativi sulla SF-25, come anticipato da un Lewis Hamilton tutt’altro che entusiasta in conferenza stampa. La livrea bianca e blu – come specificato anche dal sito ufficiale Ferrari – nasce dalla collaborazione con HP, main sponsor della scuderia dal 2024. Sulle monoposto di Leclerc e Hamilton si notano elementi grafici asimmetrici, dettagli blu elettrico e bianco su ali, cerchi e soprattutto sul cofano, pur mantenendo il rosso come colore dominante. Diversamente dallo scorso anno, quando i richiami all’Azzurro La Plata e Azzurro Dino erano più discreti, questa volta il cambiamento è molto più evidente, al punto che una porzione significativa della vettura si discosta dal classico rosso Ferrari.

Se da un lato è vero che nella storia della scuderia di Maranello non sempre il rosso ha dominato la livrea, dall’altro per molti tifosi questa nuova colorazione è stata una vera e propria provocazione visiva. E non sono mancate reazioni decise. I social sono stati invasi da commenti ironici e critiche, spesso legate anche alla deludente partenza stagionale della squadra, dopo proclami invernali carichi di aspettative. “Ma tutto questo per quale motivo?” si chiede un tifoso. C’è poi chi scherza suggerendo un abbinamento cromatico più appropriato all’attuale rendimento: “Visti i risultati ottenuti da un team così competitivo, aspettiamo la livrea marrone”. Alcuni utenti hanno accostato l’attuale livrea della Ferrari a quella delle vecchie Williams, risalenti al periodo in cui la scuderia britannica era sponsorizzata da HP e vedeva in pista Montoya e Ralf Schumacher. Altri, sempre in modo ironico, l’hanno paragonata a una classica gomma da cancellare rosso e blu. E infine, qualcuno chiama in causa anche il fondatore della scuderia: “Se Enzo Ferrari fosse vivo licenzierebbe tutti e farebbe ridipingere subito la macchina”.