F1, Hamilton: “Non so cosa aspettarmi dal Gp di Miami. La Ferrari richiede uno stile di guida differente dal mio”

“Molte cose non stanno funzionando, tante cose diverse. Non ce n’è una in particolare”. Lewis Hamilton non è apparso di buon umore durante il media day del Gran Premio di Miami in programma questo weekend. L’avvio di stagione per la Ferrari è stato molto complicato e anche il ritorno della Sprint Race (vinta in Cina dal britannico) non è parso avergli dato una chissà quale entusiasmo: “Nella Sprint non fai troppi cambiamenti rispetto alle libere, forse questo spiega l’andamento a Shanghai. Mentre negli altri weekend abbiamo provato ad aggiustare la macchina e l’abbiamo peggiorata. C’è da lavorare”.

Il 7 volte campione del mondo ha provato a spiegare quali siano le principali problematiche che sta riscontrando in queste prime gare stagionali: “Quando sono arrivato in Mercedes, i primi sei mesi sono stati difficili perché ho dovuto abituarmi a lavorare con persone nuove. Gli ingegneri con cui lavoro oggi sono abituati a mettere a punto un’auto per un pilota diverso e per un diverso stile di guida, mentre io sono abituato a guidare una monoposto che richiede uno stile di guida differente. Quindi è una combinazione di un sacco di cose diverse, ma sto sicuramente lavorando sodo per adattarmi a questa situazione”.

Nonostante gli sforzi, Hamilton non si è sbilanciato sull’obiettivo per il Gran Premio, lasciando trapelare una fiducia non proprio ai massimi: “Non so cosa aspettarmi da questo weekend, faremo del nostro meglio. Non abbiamo aggiornamenti, ma continuiamo a cercare di ottimizzare la vettura, abbiamo lavorato molto sul simulatore. Charles nell’ultima gara ha fatto un lavoro fantastico e ha dimostrato cosa può fare la macchina, la missione è cercare di replicarlo”.