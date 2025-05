Referendum, la domanda per il voto da fuori sede è possibile fino al 4 maggio: ecco come fare

Mancano pochi giorni prima della scadenza per l'invio dei documenti. Per la prima volta è possibile chiedere il voto in un seggio diverso da quello di residenza anche per chi si trova fuori provincia

I fuori sede – studenti o persone che si trovino lontano dalla propria provincia per motivi di lavoro o cura per almeno tre mesi – hanno tempo fino al 4 maggio per richiedere di poter votare ai prossimi referendum dell’8 e 9 giugno. Il governo ha approvato la seconda sperimentazione, dopo quella riservata agli studenti per le ultime elezioni Europee e ha autorizzato le procedure per consentire il voto anche a chi non si trova nel suo luogo di residenza.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori fuori sede dovranno fare domanda al comune di temporaneo domicilio, utilizzando un modulo scaricabile dal portale del Ministero dell’Interno. La domanda può essere presentata di persona, da persona delegata, o anche in via telematica e si deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della tessera elettorale personale e copia di certificazione o documentazione attestante il motivo per cui l’elettore è temporaneamente domiciliato altrove rispetto al comune di residenza (ragioni mediche, di studio o lavoro). Al momento del voto, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, sarà necessario portare la copia originale della tessera elettorale.

La domanda di ammissione al voto dev’essere presentata entro il 35° giorno antecedente la data della consultazione, ossia entro il 4 maggio prossimo. Nella domanda l’elettore può manifestare la disponibilità ad essere nominato presidente o componente di sezione elettorale speciale. Ogni Comune ha attivato le procedure per accogliere le domande, consultabili sulle pagine online delle amministrazioni.