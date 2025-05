Terzo mandato, De Luca ironizza: “Io capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato”

“Il campo largo in crisi? Non conosco il significato di questa espressione oscena”. Così Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine della presentazione dell’edizione 2025 del “Ravello Festival”.

De Luca commenta con ironia anche la sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la legge sul cosiddetto terzo mandato e l’ipotesi di presentare una sua lista e candidarsi come consigliere di questa lista civica in tutte le province: “Perché solo capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato“. “Verifichiamo se è possibile candidarsi non solo come capolista – prosegue – stiamo aspettando la motivazione della sentenza dell’altissima Corte”. De Luca assicura che “sicuramente si completerà il programma di questo governo regionale”. A guida della Campania, aggiunge infine, “non dobbiamo avere molluschi, è la sfida amministrativa più difficile d’Italia”.