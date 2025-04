Seedorf: “Inter favorita se non sbaglia l’approccio. Questo Barcellona è più scarso di quello che affrontai col Milan”

“Consapevolezza, resilienza e istinto da killer. Se l’Inter avrà questo approccio sarà dura per il Barça”. Clarence Seedorf ha fiducia nei nerazzurri: per l’olandese questa sera gli uomini di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per colpire il Barcellona nella semifinale d’andata della Champions League. Anzi, per l’ex calciatore l’Inter non è solo favorita in questo match, ma è la sua candidata numero uno per la vittoria finale: “Per me resta la favorita per la vittoria della Champions League“.

In un’intervista concessa a La Repubblica, Seedorf ha provato a inquadrare il tipo di partita che attende i nerazzurri: “Sarà una finale anticipata. L’Inter viene da una crescita costante negli anni e dovrà puntare sulla maturità e sull’aver battuto le squadre più forti d’Europa”. Per l’olandese, le tre sconfitte di fila giunte tutte le scorsa settimana “daranno motivazione ai giocatori. Saranno chiamati a tirare fuori qualcosa di più a livello mentale”.

Proprio sui calciatori, Seedorf ha svelato quelli che secondo lui potrebbero essere gli uomini chiave del match, ossia Marcus Thuram (al rientro da un infortunio e dato come probabile titolare) e Raphina: “Avere il francese a disposizione sarebbe importante, anche psicologicamente. Poi dico il brasiliano, sta facendo una grande stagione. Ma è il collettivo a fare la differenza e l’Inter ha una rosa super competitiva. Dovrà colmare la distanza tecnica con l’intensità, fisica e mentale”.

Di questo lavoro che ha portato effettivamente l’Inter a essere competitiva in Italia e in Europa, tanto merito va a Simone Inzaghi. Il suo rinnovo di contratto con i nerazzurri è un argomento caldo, ma per l’olandese si tratta di una semplice formalità: “Ha fatto un ottimo lavoro e la squadra è in sintonia con lui. Non vedo perché dover cambiare guida tecnica”.

A proposito di allenatori, nella stagione 2011/12 Seedorf vestiva la maglia del Milan e sulla panchina rossonera sedeva Massimiliano Allegri. Anche quella squadra affrontò un grande Barcellona che aveva a disposizione giocatori come Messi, Xavi e Puyol allenati da un certo Pep Guardiola. E per l’olandese, il paragone tra questo Barça e quello che sfidò lui stesso non regge: “Quello che ho affrontato con il Milan era più forte. Questo ha talento, identità, alcune stelle e crede di poter sempre fare un gol più dell’avversario. Ma la difesa, molto alta, mi convince poco“.