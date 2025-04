Si ritira Sara Gama, leggenda della Juventus: “Ho realizzato sogni che non pensavo nemmeno di avere”

Sara Gama lascia il calcio giocato. La leggenda della Juventus e della Nazionale italiana lo ha annunciato sui propri account social e sul sito della società bianconera con una lunga lettera. Dopo 153 presenze collezionate in 8 anni e 13 trofei vinti con le bianconere, finisce dunque la sua carriera da calciatrice: “È stato un viaggio incredibile, ma oggi quel pallone che ho sempre portato con me lo calcio e lo lascio andare”.

La calciatrice ha ripensato agli inizi: dai primi calci nel suo quartiere a Trieste, poi Tavagnacco e Chiasiellis fino all’esperienza a Los Angeles e Parigi prima di tornare in Italia per giocare al Brescia. E infine, la Juventus: “Tanti trofei e tante battaglie. Ma soprattutto, un club che ha fatto diventare realtà anche i sogni che non sapevamo di avere. Mille avventure vissute assieme a questi colori, quelli che ho indossato più a lungo dopo quelli azzurri”, ha scritto Gama nella sua lettera. “La cosa che porterò per sempre con me è la luce negli occhi delle mie compagne il primo giorno che abbiamo iniziato questo splendido cammino: era già tutto scritto lì. Questi anni rappresentano un viaggio indescrivibile; e quello che resterà con me, come accade a tutti noi che viviamo di sport e di emozioni, sono le persone”.

La calciatrice ha quindi concluso il proprio discorso con una serie di ringraziamenti: “Grazie alla mia famiglia per aver fatto la cosa fondamentale: lasciarmi libera di decidere il mio destino e di tracciare da sola la strada che volevo. E grazie alle persone che mi sono state vicine in questi anni e che famiglia lo sono diventata. E poi grazie a voi tifosi. Siete cresciuti insieme a noi. Sappiate che le vostre emozioni sono le nostre. L’amore per questo sport e per le sue persone resta con me per sempre”.