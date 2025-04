Douglas Luiz denuncia: “Alla Juventus infortuni non normali. Quando sono arrivato ero uno dei migliori centrocampisti della Premier”

Il brasiliano ha parlato sui social network della sua infelice esperienza in bianconero: "Per molto tempo sono rimasto in panchina anche quando ero in salute"

“Per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute?”. Questa è la domanda polemica che ha posto Douglas Luiz a un tifoso che ha commentato una foto del calciatore brasiliano della Juventus su Instagram chiedendogli se fosse venuto a Torino per giocare a calcio o solo per postare contenuti sui social network. “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare il contratto. – ha premesso Douglas Luiz – Ora però voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”.

Il brasiliano è stato infatti pagato ben 51,5 milioni di euro dai bianconeri la scorsa estate. Dopo Koopmeiners (58,4 milioni), l’ex Aston Villa è stato l’acquisto più costoso del mercato estivo bianconero in cui la società ha speso circa 200 milioni di euro complessivi. Eppure, nonostante l’importante cifra spesa, Douglas Luiz non è mai stato al centro del progetto. Al momento ha giocato 23 partite in tutte le competizioni, per un totale di 799 minuti: solo 6 volte è partito titolare. La media dei minuti in campo di Douglas Luiz è 34,7 a partita, bassissima per un calciatore da cui ci si aspettava molto di più.

Ma di chi è la responsabilità di questo flop? Il brasiliano ha le idee chiare: “Potete dire quello che volete alla stampa: ‘Oh, Douglas non è in forma’. Cosa? Non sono forse in forma? Ho fatto tutta la pre-season e ho giocato ogni partita. Avevo appena trascorso una delle migliori stagioni della mia carriera ed ero uno dei migliori centrocampisti della Premier League. Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì è vero. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto”. L’ex Aston Villa ha quindi lasciato intendere che il suo scarso impiego è dovuto soprattutto alle scelte degli allenatori che ha avuto, Thiago Motta su tutti.

Ma ha anche denunciato un aspetto specifico che ha condizionato tutta la stagione della Juventus: “Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato tutto questo che preferirei non commentare”, ha scritto Doglaus Luiz. “Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile. Non è facile, ma potete contare su di me!”, ha sostenuto infine il calciatore che ora con Igor Tudor spera di avere un maggiore minutaggio e soprattutto la possibilità di dimostrare il suo valore. Mancano solo 4 gare dalla fine del campionato e il suo futuro difficilmente sarà ancora a Torino, ma il Mondiale per Club potrebbe essere l’ultima occasione per far sbocciare l’amore tra il brasiliano e la Juventus.