“A destra hanno sempre la nazione in bocca, ma chi oltre ai partigiani ne ha salvato l’onore?”: Travaglio sul Nove

“Se uno vuole dimenticare una cosa che si chiama Resistenza può anche usare il sinonimo di guerra civile, tecnicamente lo fu perché c’erano italiani che combattevano contro altri italiani. Dopodiché io sono esterrefatto da queste paraculate. Loro hanno sempre la nazione in bocca, sono sovranisti. Ma chi c’è oltre ai partigiani che ha salvato l’onore della nazione?”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, commentando le parole del ministro Musumeci che ha parlato del 25 aprile come dell’anniversario della fine della guerra civile.

“Se noi oggi possiamo dire di aver contribuito alla nostra liberazione lo dobbiamo a quelle poche decine di migliaia di italiani che hanno deciso di combattere contro i nazisti, altrimenti noi ci saremmo presentati ai negoziati di pace da sconfitti totali. Avremmo perso anche l’onore perché saremmo stati un popolo identificato con il suo regime”, ha detto il direttore del Fatto Quotidiano.

“I partigiani – ha proseguito – non erano solo di sinistra, quindi non si capisce per quale motivo hanno così paura di inneggiare ai partigiani. Meloni da questo punto di vista, che non è stupida come i suoi ministri, è andata ben oltre quella dichiarazione minimalista. Dopodiché dato che non ho mai visto carnevali il giorno del 25 aprile non ho capito cosa volesse dire con la roba della sobrietà né cosa centrasse coi funerali del Papa. Se la gente andasse in giro con l’uccello di fuori il 25 aprile uno dice ‘vabbè c’è il funerale del Papa’, ma dato che non ho mai visto gente che si ubriaca…C’è un retropensiero che è stupefacente e che accomuna la parte più stupida, non tutta, di questa destra, che è rappresentato da queste sciocchezze del ministro Musumeci”, ha concluso Travaglio.