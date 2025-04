Fiorentina, Kean assente. Il ds Pradè: “Gli siamo vicini, ha bisogno del nostro supporto”

La Fiorentina ha battuto il Cagliari per 2 a 1 in Sardegna, portandosi così a soli 4 punti dal quarto posto che le garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League. Ma in queste ore l’umore in casa viola non è dei migliori perché i pensieri della dirigenza, giocatori e dell’allenatore sono rivolti a Moise Kean. Con un comunicato diffuso sul proprio sito internet ufficiale, la Fiorentina ha informato che “il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari. Tornerà a Firenze nei prossimi giorni”.

L’attaccante della Nazionale, che sta vivendo una grande stagione in cui ha messo a segno 23 reti in tutte le competizioni, non ha preso parte alla vittoria degli uomini di Palladino in Sardegna essendo volato a Parigi per delle problematiche personali. Lo stesso allenatore, al termine del match, ha dichiarato: “Dedichiamo questa vittoria a Moise che per noi è un giocatore importante”. Anche il direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè, ha voluto spendere delle parole per il suo centravanti che quest’anno sta trascinando i viola a suon di gol: “Kean ha bisogno del nostro supporto. Speriamo possa tornare con la stessa determinazione e voglia che lo hanno sempre contraddistinto”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione che sta vivendo il classe 2000, ma i tifosi viola si augurano che il loro numero 20 possa tornare presto a trascinare la Fiorentina come ha fatto per tutta la stagione.