Fa già discutere Moise Kean alla Fiorentina. Nel giorno della sua presentazione ufficiale, il nuovo attaccante del club viola è stato protagonista in una sfida con i più piccoli delle giovanili presenti al Viola Park. Virale il video di Kean che non riesce a colpire un enorme bersaglio con il pallone. Ma i suoi errori erano volontari e il motivo è semplice: sbagliare appositamente per far vincere i bambini. Ovviamente, non tutti l’hanno capito e non sono mancate le critiche e gli sfottò. Per difendere il nuovo attaccante, la Fiorentina ha condiviso il video integrale sui propri social così da togliere ogni dubbio, anche ai più scettici. E la descrizione è inequivocabile: “Guerrieri in campo, leali con i bambini“.

La Fiorentina difende Kean

Mentre i più piccoli cercano di fare centro, Kean è visibilmente divertito e sorridente nel calciare appositamente il pallone più lontano possibile dal bersaglio grosso. Dopo appena pochi giorni dal suo arrivo, il nuovo attaccante fortemente voluto da Raffaele Palladino fa parlare di sé per un bellissimo gesto che non è stato capito da tutti i tifosi e utenti sui social. Dopo le prime incomprensioni, la Fiorentina ha specificato che si trattava di una scelta voluta dal giocatore. Nel frattempo, Moise Kean si è presentato così alla stampa: “Sono qui per giocare a calcio, per vincere. Voglio dare gioie ai tifosi. La piazza di Firenze è caldissima e stimola veramente tanto a far bene. Se ho parlato con Vlahovic? Mi ha detto soltanto cose belle di Firenze, sempre. Una città strepitosa con tanta passione. Adesso sta a noi trasmettere questa gioia ai nostri tifosi”.