Morto Giussi Farina, l’ultimo presidente del Milan prima di Berlusconi

Aveva 91 anni ed è stato a capo del club rossonero dal 1982 al 1986. Ha guidato anche Padova e Vicenza, dove ha ottenuto uno storico secondo posto in Serie A

L’ex presidente del Milan Giuseppe “Giussi” Farina è morto all’età di 91 anni. È stato a capo del club rossonero dal 1982 al 1986, quando, esattamente il 20 febbraio, vendette la società a Silvio Berlusconi. Nel corso della sua carriera nel mondo del calcio ha guidato anche Padova e Vicenza, dove ha ottenuto uno storico secondo posto in Serie A durante nella stagione 1977/78.

Di origini contadine, laureato in giurisprudenza, riuscì ad affermarsi nel mondo del calcio arrivando alla presidenza del Lanerossi Vicenza nel 1968. Guidò il L.R. Vicenza per dodici anni, squadra che portò ai vertici del calcio nazionale. Nell’estate del 1975 acquistò da Marino Boldrin il Calcio Padova per 393 milioni di lire. Rimarrà proprietario del Calcio Padova fino al giugno 1979 quando cede a Ivo Antonino Pilotto prima il 60% delle azioni biancoscudate e successivamente il restante 40%.

Il suo declino a Vicenza è legato proprio al giocatore che era il suo pupillo: Paolo Rossi. Nel braccio di ferro con la Juventus dell’estate 1978 si arrivò alle buste per risolvere la comproprietà e Farina scrisse la cifra di 2,6 miliardi di lire contro un’offerta piuttosto bassa della Juventus. Si trattava della più grossa valutazione per un calciatore all’epoca e gli oltre due miliardi e mezzo sborsati causarono un grave buco nelle casse di una società di provincia.

Farina fu costretto a lasciare la società (al figlio Francesco Farina) nel gennaio 1981, con un “buco” di bilancio molto consistente, per poi ritentare l’avventura al Milan nel 1982, acquistando da Colombo la società a pochi mesi dalla retrocessione in Serie B. Dopo la facile promozione dell’anno successivo (allenatore Castagner), la prima stagione di Serie A non fu fortunatissima (e registrò il fallimento dello “straniero” Blissett) e andò molto meglio nella seconda (altri due inglesi: la rivelazione Hateley e Wilkins).

Con l’arrivo di Nils Liedholm in panchina (e Agostino Di Bartolomei) giunse anche la partecipazione alla Coppa Uefa, ma il suo periodo rossonero si chiuse senza molta fortuna nel 1986, quando la società fu presa in consegna da Silvio Berlusconi a un passo dal fallimento iniziando un’epopea che durerà oltre 30 anni.