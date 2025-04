L‘Inter esce sconfitta dal Dall’Ara di Bologna e Roberto Saviano, tifoso del Napoli, esulta su Instagram per la vittoria dei rossoblù “contro la curva più ‘ndranghetista del Paese” e se la prende anche con la società. La battuta d’arresto dei nerazzurri, giunta nei minuti di recupero grazie a un gol in mezza rovesciata del subentrato Riccardo Orsolini, ha permesso al Napoli di agganciare l’Inter al primo posto in classifica a sole 5 giornate dal termine del campionato di Serie A.

La rete degli emiliani è arrivata nell’ultimo minuto di recupero del secondo tempo. Una doccia gelata per i nerazzurri, ma allo stesso tempo una grande gioia sia per gli uomini di Vincenzo Italiano che per tutti i tifosi del Napoli, Roberto Saviano compreso. Il noto scrittore ha postato una storia sul proprio profilo Instagram con la foto dell’esultanza sfrenata di Orsolini accompagnata da una didascalia: “Gooool!! Un gol contro la curva più ‘ndranghetista del paese, contro una società, l’Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra”.

Saviano si stava riferendo all‘inchiesta sulle infiltrazioni malavitose nella curva nerazzurra e milanista e ai presunti rapporti tra ultras e club. Nei confronti delle molte critiche ricevute dai supporter dell’Inter per questo messaggio pubblicato sui social, Saviano ha risposto: “Non ho accusato tutti i tifosi, ho detto che la curva dell’Inter in questo momento è la più infiltrata d’Italia e che trovo assurdo che la società negli anni non abbia saputo agire, anzi si sia posta come emerge nelle indagini in una posizione di subalternità”.