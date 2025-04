Roulette rossonera per il nuovo direttore sportivo: il Milan parla anche con Tony D’Amico dell’Atalanta

Saltato Paratici, la corsa sembra tra Igli Tare (positivi i colloqui) e il ds della Dea, che affronterà il Diavolo in serata. Ma c'è chi scommette che i colpi di scena non sono finiti

Cantiere aperto, anzi apertissimo. Sembra quasi una giocata alla roulette, dove tutti sono convinti di vincere, ma il banco non ha ancora stabilito nulla. Eccolo, il Milan: croupier su un tavolo in cui si stabilirà il futuro direttore sportivo. E, si ribadisce, anche il futuro allenatore. Colpi di scena? Diversi. E non per seguire il vento della notizia, ma per raccontare le sensazioni che sembrano sempre positive, senza però poi che arrivi la fumata bianca. È successo con Paratici, che clamorosamente è saltato quando si stavano preparando i documenti. Potrebbe succedere ora con Tare, nonostante le impressioni più che positive avute dopo l’incontro romano con l’ad Furlani.

La novità però riguarda Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta (con contratto fino al 2027) che proprio domani sera giocherà contro il Milan. Non è così usuale incontrare un dirigente di una squadra avversaria a pochi giorni dalla partita, ma questo è successo e questo va raccontato: nuovi contatti, per capire la disponibilità di D’Amico ma soprattutto tracciare una potenziale linea programmatica, evidentemente in concorrenza con quella di Tare. La prima questione che dovrà risolvere il potenziale nuovo direttore sportivo sarà l’allenatore, quindi i giocatori funzionali al progetto in relazione al budget a disposizione. Come agire? Su chi puntare? Quale progetto si prevede a lungo termine? Tare e D’Amico sono stati interpellati per presentare le loro idee e i loro piani. Ed entrambi vengono considerati nomi più che spendibili per il nuovo asset dirigenziale rossonero.

La proprietà continua a valutare, facendo capire ai due candidati che sono profili che piacciono, senza però escludere possibili altre opzioni. Come a dire “vincono tutti, o forse no”. Un ragionamento da croupier, appunto, che tiene tutti in sospeso. Ma è una scelta troppo delicata perché il Milan sbagli e si ritrovi a commentare la prossima stagione come negativa. Di nuovo.