“Quanta erba fumi?”. La domanda all’ex Juve Huijsen: “Non posso farci niente, ho preso da mia mamma”

Una domanda decisamente particolare. Il siparietto social tra l’influencer Papa Pincus e il calciatore del Bournemouth Dean Huijsen ha chiarito una volta per tutte la domanda che molti tifosi spagnoli, dopo averlo visto esordire con la maglia delle Furie Rosse, si sono posti: come mai l’ex calciatore della Juventus ha sempre quell’espressione degli occhi? Scherzosamente, Papa Pincus gli ha domandato: “Quanta erba fumi?”. E il calciatore ha risposto: “A tutti quelli che mi guardano e si fanno la stessa domanda dico: se ho uno sguardo del genere, gli occhi assonnati per intenderci, è perché li ho ereditati da mia madre. Sono nato così, non posso farci niente. E oltretutto non ci è consentito assumere niente“.

Anche se sembra avere lo sguardo perennemente assonnato, Dean Huijsen è molto sveglio. Il classe 2005 è probabilmente uno dei più grandi rimpianti dello scorso mercato estivo della Juventus. Il club bianconero lo ha infatti ceduto venderlo al Bournemouth per circa 15 milioni di euro. E oggi ne vale il triplo. L’olandese, naturalizzato spagnolo, sta disputando una grandissima annata in Premier League, tantoché circolano voci di mercato secondo cui il Real Madrid sarebbe interessato al suo acquisto.

Chissà se la sua permanenza a Torino avrebbe potuto contribuire a migliorare la stagione della Juventus. L’esonero di Thiago Motta è arrivato come conseguenza dei deludenti risultati ottenuti sul campo e il difficile rapporto con lo spogliatoio. Ma sul giudizio negativo della stagione dei bianconeri pesa anche il mercato estivo, con diversi colpi costosi effettuati ma che finora non hanno reso secondo le aspettative, Douglas Luiz e Koopmeiners su tutti. Per questo motivo, anche il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è sotto osservazione da parte della società. E la cessione di Huijsen potrebbe rientrare nell‘elenco di errori commessi dal dirigente che in estate, una volta sommati, potrebbero portarlo a salutare il club.