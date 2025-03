La Russa: “Xi Jinping tifoso del Milan? Credo che dovrà ricredersi”. E invita il vicepresidente alle Olimpiadi

“Tifoso del Milan? Credo che dovrà ricredersi”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto interista, alla domanda sulle indiscrezioni che vogliono il presidente cinese Xi Jinping, grande appassionato di calcio e tifoso di una squadra milanese, forse di fede rossonera. La Russa ha riferito che il tema del calcio è emerso nei colloqui avuti questa mattina con il vicepresidente della Repubblica popolare Han Zhen, “molto ferrato” sull’argomento. “L’ho invitato a vedere l’Inter. Gli ho detto allora di venire a Milano a vedere” le partite al Meazza. Il presidente del Senato ha comunque esteso l’invito a Han e all’omologo Zhao Leji, il presidente del Congresso nazionale del popolo incontrato lunedì, a recarsi in Italia nel 2026 per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’edizione scorsa dei Giochi si è tenuta a Pechino nel 2022 e per questo “ho detto che è un’occasione buona per ricambiare la visita e li aspetto sia a Roma sia a Milano”.