In casa Juventus la scelta è stata ormai presa. Thiago Motta sarà esonerato e a prendere il suo posto sarà Igor Tudor. L’avventura dell’ex allenatore del Bologna è giunta al capolinea. I deludenti risultati ottenuti sul campo e il difficile rapporto con lo spogliatoio hanno portato la dirigenza bianconera a prendere questa decisione. Il contratto per l’ex allenatore della Lazio è pronto e in serata arriverà a Torino per mettere la firma. Salvo incredibili stravolgimenti, lunedì 24 marzo Tudor dirigerà il primo allenamento sulla panchina della Juventus, mentre Thiago Motta sarà esonerato.

I bianconeri hanno trovato un accordo con Tudor fino a giugno, con un’eventuale opzione (a favore della società) per prolungare il contratto soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il club vuole avere libertà di manovra in vista della prossima stagione di conseguenza non ha voluto inserire dei vincoli automatici. Oltre al croato, era stato sondato anche l’ex CT della Nazionale Roberto Mancini che però chiedeva maggiori garanzie sul suo futuro tramite l’inserimento di una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto. Per questo alla fine ha prevalso la candidatura di Tudor.

La dirigenza ha quindi optato per l’esonero di Thiago Motta andando anche oltre le ragioni di bilancio che inizialmente avevano suscitato un momento di riflessione. Infatti, per procedere entro il 31 marzo, il club deve esercitare un aumento di capitale: per questo era stato ipotizzato un esonero solamente dopo la gara contro il Genoa. Ma la situazione è evidentemente ritenuta compromessa al punto che l’esonero dell’allenatore ex Bologna è una necessità imminente. Se la scelta sul futuro di Thiago Motta è stata presa, ora però sono sotto osservazione anche i dirigenti, della direzione sportiva in particolare, con il nome di Cristiano Giuntoli su tutti.