Dybala deve operarsi per l’infortunio al tendine: la stagione è finita

L'argentino era uscito per infortunio contro il Cagliari. I test medici hanno evidenziato una lesione del semitendinoso sinistro. Almeno 3 mesi per recuperare

Paulo Dybala, si sottoporrà nei prossimi giorni a “un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro”. Lo comunica in una nota la Roma, aggiungendo che l’attaccante e la società “hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio”. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi, di conseguenza la stagione del numero 10 della squadra allenata da Claudio Ranieri è da considerarsi conclusa.

L’argentino era uscito per infortunio domenica scorsa, 16 marzo, nel corso del secondo tempo del match valido per la 29esima giornata di campionato contro il Cagliari. Un passaggio di tacco effettuato al 73esimo minuto di gioco per servire Stephan El Shaarawy gli è costato carissimo. L’argentino prima si è seduto sul terreno di gioco, poi ha provato a rimettersi in piedi e testare la gamba sinistra, ma poco dopo ha dovuto arrendersi venendo sostituito. Dybala non era nemmeno sceso in campo da titolare, infatti aveva preso il posto di Matias Soulé al 64esimo. La sua partita è quindi durata solo 11 minuti.

“Innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate, dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile – ha scritto Dybala in un post pubblicato sui suoi profili social – Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo”.