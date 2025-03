“Lei ha mai commesso un errore? Il suo titolo sta messo malissimo, le vendite pure. Dalla sua ricostruzione gloriosa manca un pezzo di responsabilità, non ce n’è una. Lei non ha responsabilità? Quest’anno siamo arrivati al minimo della produzione”. Così Carlo Calenda ha attaccato il presidente di Stellantis, John Elkann, in audizione alle commissioni Attività produttive di Camera e Senato sulla situazione del gruppo automobilistico. “Non avete rispettato nemmeno un impegno tra quelli che avevate preso. Il ministro Urso è l’unico che crede ai numeri che date. Perché questa storia che produrrete un milione di auto l’ho sentita da lui nel 2023 e nel 2024. Nel frattempo è crollato tutto”.