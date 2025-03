Quando è ancora vivo e doloroso il ricordo della spaventosa alluvione di Valencia, la Spagna si trova ad affrontare un’altra emergenza in Andalusia e in particolare a Malaga. Sono almeno due le vittime confermate dall’inondazione lampo che ha colpito tra lunedì e martedì la regione. Mercoledì mattina è stato ritrovato il corpo di un uomo che era stato dato per disperso da ieri insieme alla moglie, il cui cadavere era già recuperato. La coppia è stata sorpresa dalla piena di un corso d’acqua mentre stavano cercando di attraversarlo su un fuoristrada nel territorio comunale della località di Costantina.

Il corpo della donna è stato trovato ad alcune centinaia di metri da quel punto, mentre quello del marito era rimasto sotto il mezzo, inizialmente capovoltosi durante l’incidente. Come riporta l’agenzia Efe, è stato ritrovato anche un terzo cadavere in una zona colpita dal maltempo negli ultimi giorni, in questo caso in provincia di Cordova. Il ritrovamento è avvenuto a pochi chilometri dal punto in cui era scomparso è un uomo di circa 70 anni che era stato visto su una bicicletta in un’area rurale ad Añora (Cordova). Il corpo, non ancora identificato, è stato ritrovato sulla sponda di un fiume. Al momento non è confermato che anche questa morte sia legata direttamente al maltempo, precisano fonti a conoscenza del caso: non sono infatti escluse altre ipotesi.

Le autorità hanno chiuso strade e annullato le lezioni, esortando le persone a prestare attenzione agli avvisi di sicurezza. “Chiediamo a tutti di esercitare la massima cautela. Molte volte le persone non vedono il pericolo” ha dichiarato il presidente regionale dell’Andalusia, Juanma Moreno Bonilla. Gli evacuati hanno trascorso la notte in una palestra comunale. Il capo dell’interno dell’Andalusia, Antonio Sanz, ha dichiarato che 19 fiumi in Andalusia erano in allerta rossa per inondazioni martedì, mentre il maltempo si diffondeva da Malaga sulla costa meridionale a zone interne vicino a Siviglia e Cordoba. Un totale di 40 autostrade in tutta l’Andalusia, così come alcune linee ferroviarie, sono state chiuse a causa dell’innalzamento delle acque. I servizi di emergenza hanno risposto a centinaia di chiamate di assistenza.

La Guardia Civil ha aiutato a salvare un paio di cani a rischio di annegamento in acque fangose come si vede in un video pubblicato dalla polizia. La stessa area di Malaga era stata colpita a novembre quando forti piogge su una vasta area della Spagna avevano portato a inondazioni devastanti nell’est del paese, causando 233 vittime, per lo più a Valencia. La Spagna, che ha sofferto di una prolungata siccità negli ultimi anni, ha ricevuto piogge costanti, specialmente nel sud, nelle ultime due settimane. Gli scienziati e i funzionari governativi collegano questi sbalzi tra periodi estremi di siccità e umidità ai cambiamenti climatici, che hanno anche prodotto estati sempre più calde in Spagna e le alluvioni dello scorso autunno.