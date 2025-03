La condizione clinica del Papa “continua a restare stabile in un quadro complesso” ma “ci sono dei miglioramenti lievi” in ambito motorio e respiratorio. È quanto fa sapere la sala stampa vaticana, preannunciando un nuovo bollettino medico per mercoledì sera. I miglioramenti, spiega la Santa Sede, si sono tradotti in una “diminuzione della ventilazione meccanica non invasiva nella notte” e “dell’ossigenazione ad alti flussi durante il giorno”.

In particolare, la notte scorsa “non ha fatto uso di ventilazione meccanica, ha usato gli alti flussi”. Si tratta di una “buona notizia” da “accogliere con prudenza” perché, sottolinea la sala stampa, “si tratta di una progressiva riduzione”. Nel corso della giornata, Papa Francesco – ricoverato all’ospedale Gemelli da oltre un mese in seguito a una polmonite bilaterale – ha continuato le terapie, alternando alla “preghiera e un po’ di attività lavorativa”.

Il pontefice, viene ancora comunicato, “continua a seguire una dieta alimentare prescritta dai medici composta anche da cibo solido”. Le dimissioni dal Gemelli “non sono imminenti”, sottolineano fonti vaticane specificando che i medici “parlano di giorni” da interpretare “in maniera larga”.