I genitori vengono alle mani alla partita di basket per bambini che scoppiano in lacrime e, per riportare la calma, arrivano i carabinieri. È successo domenica 16 marzo al palazzo dello sport di San Vincenzo (Livorno), come riporta Il Tirreno. La finale del torneo di Carnevale di minibasket categoria ‘Scoiattoli’ (in campo cestisti dai 7 ai 9 anni), è finita prima con un parapiglia sugli spalti poi anche all’esterno dell’impianto sportivo al termine della manifestazione.

Protagonisti delle scene di violenza alcuni genitori dei figli che militano nel Basket Follonica e nella squadra del Rosignano che, dopo offese agli avversari e agli arbitri, sono passati alle vie di fatto. Il parapiglia si è spostato anche all’esterno dell’impianto sportivo e sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di San Vincenzo e una pattuglia dei carabinieri. Con un po’ di fatica, è stata poi riportata la calma.

Il Basket Follonica ha definito “intollerabile” il comportamento “di alcuni genitori che hanno rovinato quella che doveva essere una giornata di festa per i nostri Scoiattoli a San Vincenzo, trasformandola in una bagarre indecente e intollerabile”. Il Rosignano si è quindi accodato: “Esprimiamo il suo più forte dissenso di fronte ai gravissimi fatti avvenuti durante quella che doveva essere una giornata di festa e di divertimento per decine di bambine e bambini”. Il club ha definito la “violenza del tutto fuori luogo”.

La Federazione Italiana Pallacanestro ha infine tuonato: “Gli adulti hanno il compito e il dovere di accompagnare i bambini stessi nella loro crescita affinché un domani oltre che atleti siano anche buoni cittadini. E se questi adulti sono anche spettatori devono tenere un comportamento consono al contesto, evitando quindi situazioni inaccettabili ed imbarazzanti. Altrimenti, è bene che non si presentino nelle palestre. Il minibasket non ha certamente bisogno di loro”.