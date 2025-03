In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza ha presentato il logo ufficiale della ricorrenza. La scritta policroma Liberazione 80 coi colori verde, bianco e rosso della bandiera italiana. L’intento, ha spiegato il Forum, è che la “Liberazione risuoni come una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato: partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, deportati, internati, militari, forze dell’ordine, sacerdoti, antifasciste, antifascisti ed intere famiglie“. “La Costituzione del 1948 – continua la nota – è stato il frutto di questa lotta, un dettato civile che riguardava e riguarda tutti: libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro, pace, dignità della persona, in una piena democrazia fondata sul pluralismo“.

Il nuovo logo accompagnerà le iniziative delle associazioni che fanno parte del Forum, cioè l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), l’Aicvas (Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna), l’Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), l’Anei (Associazione Nazionale Ex Internati nei campi nazisti – Volontari della Libertà), l’Anfim (Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri), l’Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), l’Anppia (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti), l’Anrp (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro familiari), la Fiap (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) e la Fivl (Federazione Italiana Volontari della Libertà).