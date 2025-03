Mercoledì 19 e venerdì 21 Marzo: questi i giorni per i quali sono stati previsti due scioperi disgiunti su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero di mercoledì 19, indetto dai sindacati Orsa Ferrovie, Ugl Ferrovieri e Slm Fast Confsal, coinvolgerà il servizio ferroviario di Trenitalia, Tper, Italo Ntv e Trenord, nonché alcuni servizi suburbani ed aeroportuali nelle fasce orarie comprese tra le 09.00 e le 17.00. La manifestazione sindacale si svolgerà a Roma in Piazza di Porta Pia e sarà preceduta, martedì 18 marzo, da un primo sit-in tra le 10.30 e le 13.30, come riporta RaiNews.

Trenitalia informa che i treni potranno subire cancellazioni o variazioni: l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. In Lombardia, l’azienda Trenord ha reso noti gli orari assicurando la tutela dei pendolari nelle fasce di garanzia e l’arrivo dei treni a fine corsa qualora la partenza si svolga, da orario ufficiale, entro le 9, e la destinazione venga raggiunta entro le ore 10. A Milano, in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti bus sostitutivi senza fermate tra Milano Cadorna e Malpensa, con punto di partenza in via Paleocapa 1, e a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Lo sciopero di venerdì 21 invece è stato organizzato dai sindacati Al Cobas, ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti, e riguarda il settore del trasporto pubblico locale. Una mobilitazione per chiedere “aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; blocco delle privatizzazioni e delle gare d’appalto per il TPL“. L’Azienda Trasporti Milanesi, in particolare, fa sapere che i disagi riguarderanno metro, bus e tram e che le linee saranno interdette dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio giornaliero. Per questa data però il servizio ferroviario sarà regolare. Nella Capitale, Atac fa sapere che saranno possibili disagi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio su bus (anche periferici ed extraurbani), tram, filobus, metropolitane e sulle ferrovie Termini-Centocelle, Metromare e Roma Nord.