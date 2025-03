“Il nostro presidente ci definisce ‘handicappati’, che vergogna!“; oppure “troglodita, aggiornati“, ma anche “un disagiato senza rispetto e sensibilità“. Questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social dopo la gaffe fatta dal presidente rossonero, Paolo Scaroni, parlando del nuovo stadio che Inter e Milan hanno intenzioni di costruire.

Sabato 15 marzo, prima di Milan-Como che è stata vinta dai padroni di casa per 2-1, il presidente dei milanesi è tornato sull’argomento nuovo stadio ai microfoni di Dazn, sostenendo che “sarà aperto a tutti. Alle famiglie e finalmente agli handicappati che qui hanno sempre problemi enormi a venire”. Sul web si sono scatenate diverse polemiche per il termine utilizzato da Scaroni. In molti sottolineano come la dirigenza rossonera non stia commettendo disastri solo sul campo, ma anche fuori a livello comunicativo. E questo è solo l’ultimo esempio di una lunga lista.

Per quanto riguarda il progetto “nuovo stadio”, lo scorso 4 marzo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, aveva dichiarato a Rtl 102.5: “L’obiettivo è di cedere lo stadio e le aree alle squadre per le vacanze”. L’intenzione è quella di costruire un nuovo impianto da circa 70mila posti in un contesto urbano riqualificato, con la solita promessa del 50% di aree verdi. Il costo totale per i club è stimato in oltre un miliardo di euro. Le società hanno già discusso con la Sovrintendenza le soluzioni per rifunzionalizzare le parti di San Siro che rimarranno in piedi, probabilmente la CurvaSud e la tribuna arancio. La speranza è che i lavori comincino nel 2027 in modo che il nuovo stadio sia pronto per il 2030.