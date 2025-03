Nel 2023 aveva suscitato molte polemiche quel selfie, postato sui social, mentre sorridente ricuciva l’addome e il braccio di un cadavere disteso su un tavolo all’interno della stanza dell’obitorio. E oggi sono in rivolta i colleghi della capotecnica del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale Perrino di Brindisi protagonista della vicenda. Otto tecnici di laboratorio, su nove, hanno infatti chiesto il trasferimento in blocco in un altro reparto lamentando “incompatibilità ambientale“.

Quella foto era costata alla capotecnica Isabella Greco un procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione di sei mesi. Ma al ritorno in ospedale i rapporti con i colleghi erano ormai compromessi. Da qui la richiesta di trasferimento da parte di otto tecnici di laboratorio che hanno anche inviato una nota al personale medico sottolineando – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – un contestp di “alto livello di nervosismo tra i dipendenti” nel reparto e un “ambiente di lavoro insostenibile“. Colleghi che fanno esplico riferimento agli “ultimi eventi avvenuti nel reparto” che “hanno attirato l’attenzione negativa dei media, aumentando il livello di stress per i rimanenti membri del team”.

Alla base della rivolta dei colleghi vi sarebbe anche la valutazione con il massimo dei voti della capotecnica e il recente verdetto positivo di un’apposita commissione sull’idoneità della stessa, valutata nel quadriennio 2021-2024. Evoluzioni che avrebbero reso sempre più difficili i rapporti interni al reparto tanto da provocare la richiesta di trasferimento in blocco della quasi totalità dei tecnici.