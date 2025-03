Seconda gara, seconda pole per Marc Marquez e seconda prima fila con il fratello Alex. Il pilota Ducati ha conquistato la pole position nel Gp d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale MotoGp con il nuovo record della pista in 1’36″917 precedendo il fratello Alex di 246 millesimi. Terzo a sorpresa Johann Zarco con la Honda LCR di Lucio Cecchinello. Apre la seconda fila Pecco Bagnaia, quarto con l’altra Ducati a 351 millesimi dallo spagnolo. Accanto a lui scatteranno Pedro Acosta con la KTM e Fabio Di Giannantonio con la moto del team VR46. Per Marquez si tratta della 68/a pole nella classe regina.

La sprint race è in programma alle ore 19

La griglia di partenza: