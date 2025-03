“Conte ha scelto di non essere in questa piazza? Ha sbagliato, qui ci sono tante persone che da una parte sono contro le aggressioni e dall’altra parte sono per una pace fondata sulla giustizia”. L’assenza del Movimento 5 stelle alla manifestazione per l’Europa convocata da Michele Serra è un’occasione mancata per molti dei partecipanti, che oggi, sabato 15 marzo, si sono ritrovati in piazza del Popolo. C’è chi fa appello a Conte perché “è il momento di restare uniti“, e chi invece lo attacca accusando il M5s di essere “filo russi”