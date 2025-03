Treni con ritardi fino a 150 minuti alla stazione Termini per un guasto a un convoglio sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli tra San Giovanni e Ceccano. A quanto reso noto da Rfi, è stato attivato un locomotore di soccorso per liberare la linea. I treni – prosegue Rfi – “saranno instradati opportunamente su linee convenzionali via Cassino e via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti”. Solo una settimana la circolazione ferroviaria aveva subito ritardi sulla stessa linea per un guasto a un treno.