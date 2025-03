È iniziato dalla situazione sismica ai Campi Flegrei il consueto appuntamento video del venerdì di Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ha voluto rassicurare i cittadini che la notte delle scosse hanno cercato riparo dentro l’ex base Nato di Bagnoli: “Ora è una struttura di accoglienza permanente – ha spiegato – Una struttura seria, non precaria, e abbiamo deciso come Regione di mantenerla lì in modo permanente, con annessi servizi igienici e anche con la possibilità di usufruire nei prossimi giorni di un servizio di consulenza con gli psicologi impegnati nelle strutture sanitarie. I cittadini devono sapere dove andare e avere un luogo protetto dove ritrovarsi”.

De Luca ha poi auspicato che le rate dei mutui e dei prestiti per le abitazioni che si trovano nell’area sismica “siano sospese” così come “i contributi previdenziali per le aziende insediate nell’area e nei comuni interessati”.