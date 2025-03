Gabriella Bernardini, vedova dell’ex calciatore della Fiorentina Bruno Beatrice, è morta ad Arezzo, dove viveva insieme ai due figli Alessandro e Claudia. La scomparsa è avvenuta ieri, 12 marzo, proprio poche ore prima di un incontro a Firenze nella sede del Consiglio regionale che aveva come obiettivo quello di riaccendere i riflettori sulla morte di suo marito.

Gabriella Bernardini era rimasta vedova nel 1987, quando suo marito Beatrice è morto prematuramente a soli 39 anni per una leucemia. Da allora, viveva per sapere la verità e per capire se la morte del marito fosse stata causata dal doping. Nell’incontro a cui era attesa a Firenze, al Palazzo del Pegaso, è stato esposto uno striscione in cui si chiede giustizia per il giocatore viola. Alla cerimonia erano presenti i consiglieri regionali Marco Casucci, vicepresidente dell’Assemblea toscana, Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd, Andrea Vannucci (Pd) e Massimiliano Baldini (Lega), che hanno voluto rappresentare personalmente la vicinanza della massima istituzione regionale a una famiglia che si è sempre mossa unita e determinata in tutti questi anni.

“Quella di oggi (ieri, ndr) è una giornata importante – aveva detto il figlio Alessandro Beatrice – più unica che rara. Si celebra una unione con le istituzioni che per noi rimarrà per sempre. La nostra ricerca della verità e della giustizia non si ferma, noi abbiamo davanti questa esigenza tutte le mattine quando ci alziamo. È giusto farlo anche per tantissimi altri sportivi che se ne sono andati per morti misteriose. Non possiamo lasciare che il dolore inflitto dalla perdita di un babbo, di un marito, di un nonno rimanga senza verità e senza giustizia”.