“L’indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione organizzata dagli avvocati di Stasi che clandestinamente gli hanno prelevato il Dna“. Non usa mezze parole l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, all’uscita della caserma Montebello di Milano dove al suo assistito è stato fatto il test del Dna (dopo aver rifiutato di farlo spontaneamente, su ordine dell’autorità giudiziaria. “Perché Andrea? Perché dicono che può essere comparato con non si sa cosa. Anche l’altra volta – risponde infastidito il legale – ma l’hanno archiviato”. “Ora è comparabile? Lo dicono loro. Qualcuno ha rimescolato sotto…”.

Sempio, anche lui circondato dai giornalisti, uscendo dalla caserma non ha rilasciato dichiarazioni ed è stato scortato a fatica dai carabinieri fino al taxi. In particolare il legale ha denigrato la nuova comparazione dei vecchi reperti, rispondendo più volte “ma quali reperti? Ma non ci sono i reperti”, spiegando poi che oggi a Sempio è stato fatto il test salivare.