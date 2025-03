Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il Documento di Fattibilità Progettuale (Docfap) per la costruzione del nuovo stadio a San Siro. Il documento, di oltre 300 pagine, include la proposta di acquisto dello Stadio Meazza e delle aree adiacenti. Di conseguenza, l’incontro previsto con il sindaco Beppe Sala è stato annullato. Questo passaggio è fondamentale per procedere alla vendita dell’area di San Siro entro luglio, prima che scatti il vincolo sul secondo anello del Meazza. Il deposito è stato effettuato con una settimana di ritardo rispetto alle attese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il motivo del ritardo è dovuto a un approfondimento di Inter e Milan su alcuni nodi, in particolare la procedura da tenere nel caso uno dei due club si tirasse indietro.

Lo scorso 4 marzo, il sindaco Giuseppe Sala aveva detto ai microfoni di Rtl 102.5 che auspicava di vendere il Meazza appunto entro il prossimo luglio. Il progetto prevede un nuovo stadio da circa 70mila posti in un contesto urbano riqualificato, con la solita promessa del 50% di aree verdi. Il costo totale per i club è stimato in oltre un miliardo di euro. Non ci sono molte altre certezze su come sarà l’impianto e cosa verrà costruito nelle aree adiacenti. I punti fermi sono due: il nuovo stadio sorgerà nell’attuale area dei parcheggi mentre il “vecchio” Meazza sarà abbattuto quasi integralmente, lasciando in piedi solo un pezzo di tribuna arancione e di curva sud.

Le parole di Marotta

“Abbiamo presentato la proposta, un atto molto importante per Inter e Milan, i due club così contribuiranno allo sviluppo della città, qualcosa di straordinario. Da parte nostra è stata importante la determinazione di Oaktree, che fin da subito ha ritenuto importante questo tema dello stadio, nel rispetto di città, club e tifosi che anche stasera sono numerosissimi“. Con queste parole Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League tra i nerazzurri e il Feyenoord (che ha visto gli uomini d’Inzaghi qualificarsi per i quarti di finale), ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan dopo la consegna al comune, da parte dei due club, dell’offerta d’acquisto per San Siro. “Ci sarà uno stadio nuovo, che rispetti i target moderni. – ha aggiunto – Per i club italiani è un gap ancora rispetto all’Europa, a Milano cerchiamo di dare il via in Serie A. Il governo ha promesso che nominerà un commissario ad hoc, sono fiducioso, speriamo di avviare un movimento importante per il calcio italiano”.

Le dichiarazioni di Scaroni

“È un passaggio importante, ma è il primo di un percorso in cui nulla è dato per scontato. Ciò che è certa è la volontà e la determinazione dei due club in questa direzione”, ha commentato all’Ansa il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha voluto ribadire “l’impegno concreto di RedBird, che sugli stadi ha una esperienza di profilo internazionale”. Scaroni poi ha aggiunto: “Sarà uno stadio bellissimo. Moderno, sostenibile ma anche sicuro e accessibile, ideale per tutti, famiglie e bambini, per un tifo davvero sano contro ogni criminalità e violenza. Un progetto verde e innovativo a beneficio della città e della cittadinanza”. Le solite promesse, ma ancora rimaste solo sulla carta.